Muş'ta batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı sürüyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, özenle besledikleri kurbanlıkları gerekli kontrollerin ardından büyükşehirlere götürüyor.

Tarihi Murat Köprüsü yakınındaki hayvan çiftliğinde inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentte hareketliliğin arttığını söyledi.

Sevkiyatı yapılacak hayvanları sağlık kontrolünden geçirdiklerini belirten Gönç, "Bakanlığımızca uygulanan hayvan hastalıkları ve zararlarıyla mücadele çalışmalarının sekteye uğramaması, hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerek üreticilerimize gerekse kurban vazifesini ifa edecek vatandaşlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Seçilecek hayvanın muhakkak küpeli olmasına, bakanlığımızca verilen belgelerin bulundurulmasına dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Kurban Bayramı süresince 16 veterinerle hizmet vereceklerini ifade eden Gönç, şunları kaydetti:

"Teknik, hijyen ve hayvan sağlığı noktasında hizmet vereceğiz. Kurbanlık hayvan açısından ilimizde herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Yeterli miktarda stokumuz var. Kentimiz hayvancılık potansiyeli anlamında önemli merkez. 200 bin büyük ve 1 milyon 160 bin civarında küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Kurban Bayramı vesilesiyle ilimizden diğer illere bugün itibariyle 30 bin civarında hayvan sevk ettik. Bunun 12 bini büyük, 18 bini de küçükbaştan oluşmakta. Bu rakamın 50 bini geçmesini bekliyoruz. Bu rakam üzerinden baktığımızda ilimize yaklaşık 3 milyar liralık bir ekonomik katkı olmasını bekliyoruz."