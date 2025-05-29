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        Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:46
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        Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Fuarın açılışını yapan Kaymakam Göksu Bayram, projeleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

        Bu tür bilimsel etkinlikler sayesinde öğrencilerin düşünme, üretme ve uygulama becerilerinin geliştiğini belirten Bayram, fuarı düzenleyenlere teşekkür etti.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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