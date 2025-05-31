Bulanık'ta "Yıl Sonu Çocuk Şenliği" düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde "Yıl Sonu Çocuk Şenliği" yapıldı.

Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şenliğe 350 öğrenci katıldı.

Güllüova Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte çeşitli oyunlar, gösteriler ve etkinlikler yer aldı.

Polis ve jandarma ekipleri, çocuklara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğrencilerle keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Çocukların keyifli bir gün geçirmesinin kıymetli olduğunu belirten Koşansu, "Bu tür etkinlikler, hem öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de okul aidiyetlerini pekiştiriyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmenlerimize ve destek sunan velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şenliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Komando Asayiş Bölük Komutanı Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya ve öğretmenler katıldı.