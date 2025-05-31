Bakan Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın ana görevlerinden biri de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasını, yürütülmesini temin etmek. Güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğinden hareketle şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmek en büyük amacımız." dedi.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Yumaklı, Muş Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makama geçerek Vali Avni Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve örnek çiftçilerle bir araya geldi.

Merkeze bağlı Mercimekkale köyündeki arıtma tesisine giderek incelemelerde bulunan Yumaklı, daha sonra "Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, söz konusu yatırımın Muş'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Gıda arz güvenliğinin ülkeler için öneminin her geçen gün arttığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu artık sadece teorik bir konu değil, pratikte de ülkelerin gelecek meselesi, gücü, kudreti, tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliği. Bakanlığımızın ana görevlerinden biri de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasını, yürütülmesini temin etmek. Güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğinden hareketle şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmek en büyük amacımız, hedefimiz. Son 23 yılda elbette Muş'un bu anlamdaki altyapısını geliştirmek üzere birçok yatırım yaptık, tarımsal desteklerde bulunduk. Elbette yatırımların en önemlisi de su ve sulama yatırımları oldu. Yapılan bu yatırımlar sayesinde Muş'ta doğrudan veya dolaylı olarak tarım sektörünün önemli gelişme kaydettiğini de buradan büyük memnuniyetle söylemek istiyorum." Özellikle 3 sulama tesisiyle 83 bin 410 dekarlık alanı sulamaya açtıklarını bildiren Yumaklı, bu yatırımlar sayesinde yaklaşık bir gelir hesaplaması yaptıklarında Muş'un ekonomisine 800 milyon lira civarında ekonomik katkı sağlandığını ifade etti.

Bitkisel üretimdeki artışın bu sürede yüzde 260 arttığını anlatan Yumaklı, "Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığında 13. sırada olan Muş, özellikle et ve süt üretiminde çok önemli de mesafeler katetmiş. Süt üretiminde 16. sıraya yükselmiş. Bu ivmeyi hızlandırmak amacındayız. Muş'un tarımsal üretim değeri halihazırda 33 kat artışla 14,3 milyar liraya yükseldi. 23 yıl önce Muş'tan tarımsal üretim ihracatı sadece 47 milyon dolardı. Şu anda bu rakamın 251 milyon dolara yükseldiğini de memnuniyetle söylemek istiyorum." bilgisini paylaştı. - "Kuraklıkla mücadele önemli bir başlık" Bugünden yarını okumaya mecbur olduklarını vurgulayan Yumaklı, "İklim değişikliğinin özellikle kuraklık anlamında sadece ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri kuvvetli şekilde etkilediğini de düşünürsek, en önemli risk kaynağının aslında su olduğunu buradan çıkarmış oluruz. Kuraklıkla mücadele önemli bir başlık. Sadece su ve sulama yatırımları değil, bu çok kıymetli ve verimli ovada ekilecek olan ürünleri de doğru şekilde planlamamız gerekir. Üreticisinden sivil toplum kuruluşlarına, bu sektörde faaliyet gösterenlerden şehrin eşrafına ve karar vericilerine kadar kimler varsa özellikle üretim planlamasının su ve sulama yatırımlarıyla eşleştirilmesi konusunda hakikaten çok önemli gayretleri var. Bundan sonra da aynı ciddiyetle ve aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Su ve sulama yatırımlarının yanı sıra yeni baraj ve göletlerle depolama kapasitesini artırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, su kaynaklarına sahip çıkmak için yeraltı depolama sistemlerini geliştirdiklerini ifade etti. Kullanılmış suların yeniden arıtılarak tarımsal üretimde kullanılmasıyla ilgili önemli mesafeler katettiklerini dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Yine kapalı devre sulama sistemleri. Ülkemizde yapılan yeni yatırımlarda su ve sulama sistemlerinde sadece kapalı sistem sulama yatırımları gerçekleştirilmektedir. Yine yüzer GES'ler Keban'da ilk üretimine başlamış oldu. Özellikle pompaj kullananlarındaki enerji ihtiyacımızı buradan karşılamış olacağız. Türkiye için son 23 yılda genel rakam vermek istiyorum; 10 bin 663 tesis hizmete açıldı. Bunlar için de 3,3 trilyon liralık bir kaynak bu sistemlere aktarılmış oldu. Tabii ki buradan Muş ilimiz de nasibini aldı. Sadece su ve sulama yatırımlarında bu güzel ilimize 34 milyar liralık 67 tesisi hizmete kazandırmış olduk. Bugün bu eserlere yenisini eklemek üzere buraya geldik." - "23 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulamış olacak"

Muş Ovası Sulama Projesi'nin 3 etapta gerçekleşeceğini anlatan Bakan Yumaklı, bu yatırımla yaklaşık 170 bin dekarlık alanın sulanması için düğmeye basmış olacaklarını vurguladı. Bunun çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Yumaklı, "Arkamda görmüş olduğunuz bu sulamayı gerçekleştirecek olan sulama boruları içinde TOGG'u görüyorsunuz. Bu kadar büyük devasa yapılarla gerçekleştirilmiş oluyor. 3 etapta gerçekleşecek olan bu yatırımları yapacağız ve vatandaşlarımızın, üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 170 bin dekarlık bir alanı biraz gözünüzde canlansın diye başka türlü örnek vereyim. 23 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulamış olacak. 2027 yılının sonunda bu yatırımı tamamlayıp hayata geçirmiş olacağız. Bu projenin bütçesi, harcayacağımız rakam bugünün fiyatlarıyla 7,3 milyar lira. 3 etap için yani 780 bin dekarlık alan için harcanacak olan kaynak 42-45 milyar lira arasında değişecek." Muş'un içme suyu arıtma tesisini de gördüklerini anlatan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devasa bir yatırım. Bu da Muş ilimiz için hayırlı olsun. Şu anda arkadaşlarımız testlerine devam ediyor. Yıllık memba suyu kalitesinde 31 milyon metreküp suyu Muş'un ve çevre yerleşim alanlarının hizmetine sunmuş olacağız. 11 yerleşim yeri, Hasköy, Korkut ve Muş merkez ile yaklaşık 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar gerçekleştirmiş olacak. Üniversite ve organize sanayi bölgesinin de su ihtiyacı buradan karşılanmış olacak. 852 milyon liraya mal olmuş bu yatırımın da 150 bin metreküp suyu günlük arıtma kabiliyetine sahip olacağını da belirtmek istiyorum. Performans testleri yakın zamanda bitecek. Kısmet olursa onun da açılışını burada hep beraber yapmış oluruz. Muş'umuzun ve genelde de ülkemizin parlak geleceğinin ve refahının temellerini atıyoruz." - "Muş, gelecek 10 yıl içinde tarımda sayılı merkezlerden biri olacak" Muş Valisi Avni Çakır ise Muş'un bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirtti. Uçsuz bucaksız ovanın söz konusu yatırımlarla gerçek gücünü ortaya koyacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Tüm ovayı suya kavuşturduğumuzda Muş, gelecek 10 yıl içinde tarımda Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olacak. Elbette ki bu Muş'un gücü kadar da ülkemizin gücü olacak. Tarım ve hayvancılıktaki bu potansiyelimiz sayesinde Muş artık göç veren bir il konumundan çıkmıştır. Bu devam eden yatırımların devreye girmesiyle ilimiz artık cazibe merkezi konumuna dönecektir." AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de tesisin temelinin atılmasından büyük mutluluk duyduklarını, hayırlı olmasını dile getirdi. Yapılan yatırımlarla Muş'un çevresinin değiştiğini aktaran Şimşek, "Türkiye büyüyor. Büyüyen, gelişen Türkiye ile Muş'umuz da hak ettiği payı alıyor. Son zamanlardaki en büyük projemiz olan 'Terörsüz Türkiye'yi de nihai hale getirirsek bir tarafta huzur, bir tarafta kardeşlik, bir tarafta güçlü Türkiye ile bu tür güzel projeler kendiliğinden gelecek." dedi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise şehrin kaderini değiştirecek kadar önemli bir projenin temelini attıklarını bildirerek, şöyle konuştu: