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        Malazgirt'te "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:52
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        Malazgirt'te "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" yapıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" düzenlendi.

        Öğretmenevi Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı konuşmada, eğitime yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

        Eğitim yatırımları sayesinde ikili eğitim yapan okul sayısının azaldığını belirten Kıvanç, "Sayın Valimizin talimatlarıyla kaymakamlarımız ve okul yöneticilerimizle her ilçede devamsızlık sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu yıl öğrencilerimizin okula düzenli devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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