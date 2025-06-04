Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu

        ​Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ​Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

        Muş'ta havanın ısınmasıyla ovadaki tarlalarda meyve ve sebze üretim mesaisi başladı.

        Ekim alanlarını hazırlayan karpuz üreticileri, serada yetiştirdikleri fideleri dikti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine Muş Ovası'nın tarımsal faaliyet açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Verimli ve sulanabilir topraklarda tarımın rahatlıkla yapılabildiğini belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "357 bin hektarlık tarıma elveriş alanımızın 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmekte. Ağırlıklı olarak karpuz üretiyoruz. Bunun yanında domates, kavun, salatalık ve lahana üretimi de var. Karpuz, ilimizde önemli bir yer tutuyor. 2024'te yaklaşık 3 bin hektarlık alanda 200 bin tonluk üretim gerçekleşti. Üretim açısından bölgemizde ilk sırada yer almaktayız."

        Karpuz üreticisi Sedat Demir ise "Muş'ta yetişen karpuz doğaldır, tarlaları verimlidir. Hava, akşamları serin, gündüzleri sıcak olduğu için kolay kolay hastalık tutmaz. Muş Ovası'nın her yerinde su var. Damlama sistemi kurduk. Dönümden 7,8 ton verim alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!

        Benzer Haberler

        Muş'ta Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında son aşamaya gelindi
        Muş'ta Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında son aşamaya gelindi
        Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı
        Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı
        Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Malazgirt'te "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" yapıl...
        Malazgirt'te "2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı" yapıl...
        Muş'ta çocuklar Büyük Aile Festivali'nde doyasıya eğlendi
        Muş'ta çocuklar Büyük Aile Festivali'nde doyasıya eğlendi
        Muş'ta Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
        Muş'ta Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi