Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te vatandaşlar bayram namazı için camilerde yoğunluk oluşturdu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te vatandaşlar bayram namazı için camilerde yoğunluk oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da vatandaşlarla bayram namazını kıldığı Merkez Cami'de, dualar edildi, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

        Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Kaymakam Bayram, huzur ve birlik mesajları verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Muş'ta üniversiteli gençlerden çocuklar için etkinlik
        Muş'ta üniversiteli gençlerden çocuklar için etkinlik
        Malazgirt'te kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi
        Malazgirt'te kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi
        Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
        Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu