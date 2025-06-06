Malazgirt'te vatandaşlar bayram namazı için camilerde yoğunluk oluşturdu

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da vatandaşlarla bayram namazını kıldığı Merkez Cami'de, dualar edildi, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah camilere akın etti.

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