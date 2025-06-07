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        Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan kurumlara ziyaret

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:21 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:53
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan kurumlara ziyaret
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumları ziyaret etti.

        İlk olarak Malazgirt Devlet Hastanesi'ne gelen Bayram, hastane personeli ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Kaymakam Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran ve polis memurlarının bayramını kutladı.

        Bayram, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve askerlerle bayramlaştı.

        Bayram, "Milletimizin huzur ve güvenliği için bayramda da görev başında olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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