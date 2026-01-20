Habertürk
        Muş'ta ekipler kardan kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor

        Muş'ta İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolları kar nedeniyle kapanan köy ve mezralardaki hastaları hastanaye ulaştırabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:28
        Muş'ta ekipler kardan kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor
        Muş'ta İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolları kar nedeniyle kapanan köy ve mezralardaki hastaları hastanaye ulaştırabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

        Yolları kardan kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü kaydeden Yentür, şöyle konuştu:

        "İlimizde kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bu nedenle kardan kapanan köy ve mezralarda hasta ihbarı geliyor. Yolların kapalı olması nedeniyle hastalara ulaşmakta güçlük çeken 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle hastalara ulaşarak müdahalelerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz yolları açmak için gece ve gündüz çalışma yürütüyor."

        Geceden bu yana il merkezi ve ilçelerdeki Gündoğan, Boylu, Samanyolu ve Yolgözler köylerinden yapılan hasta ibarlarını değerlendirdiklerini kaydeden Yentür, karla mücadele ekiplerinin 112 Acil Sağlık ekipleriyle hasta kurtarma çalışması yürüttüğünü belirtti.

        Yentür, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca, karla mücadele ekiplerimiz destek verdi. Yolların açılmasıyla hastalar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı." dedi.

