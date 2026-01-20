Habertürk
Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta diplomasız dişçilik faaliyeti yürüten şüpheli yakalandı

        Muş'un Varto ilçesinde diplomasız dişçilik yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı, adresinde diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:13
        Muş'ta diplomasız dişçilik faaliyeti yürüten şüpheli yakalandı
        Muş'un Varto ilçesinde diplomasız dişçilik yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı, adresinde diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin ikametinde yetkisiz dişçilik faaliyeti yürüttüğünü tespit etti.

        Alınan mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, diş kompresörü, çeşitli kalıp ve ölçü aparatları, takma diş, diş yapıştırıcıları, temizlik uçları, diş aynaları, karıştırıcılar, müşteri defteri ve muhtelif dişçilik malzemeleri ele geçirildi.


        Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

