Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta işçiler bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizliği yapıyor

        Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı işçiler, bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki binaların çatısında kar temizliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta işçiler bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizliği yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı işçiler, bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki binaların çatısında kar temizliği yapıyor.


        Son günlerde etkili olan yağışlarla beyaza bürünen kentte, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karlar temizleniyor.

        Binaların çatılarına çıkarak biriken karları temizleyen işçiler, olası kazalara karşı bir ucunu kolonlara bir ucunu da bellerine bağladıkları iplerle önlem alıyor.

        Daha sonra çatılardaki kar yığınını temizleyen işçiler, aldıkları ücretle ailelerinin geçimini sağlıyor.

        İşçilerden İbrahim Demirel, yıllardır çatılarda kar temizliği yaptığını söyledi.

        Olası kazalara karşı önlem alarak çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

        "Çatılarda biriken karların kazalara neden olmaması için temizlik çalışması yürütüyoruz. Çatılardaki kar, vatandaşların ve araçların üstüne düşüyor. Çatılardan düşmemek için bir ucunu kolonlara bağladığımız iplerle önlem alıyoruz. Bu işe başladığımız zaman korkuyorduk ama şimdi alıştık."

        Bina sahibi Muhsin Gürtürk de "Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarımızda kar birikti. Saçaklarda oluşan buz tehlike yaratmaya başladığından kar temizliği yapıyoruz. Vatandaşlar için tehlike oluşturan yerlerde temizlik çalışması yürütüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Muş'ta çatı temizleyen işçilerin zorlu mesaisi Vatandaşların can güvenliği...
        Muş'ta çatı temizleyen işçilerin zorlu mesaisi Vatandaşların can güvenliği...
        Muş'ta ekipler kardan kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için yoğun çaba...
        Muş'ta ekipler kardan kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için yoğun çaba...
        Muş'ta diplomasız dişçilik faaliyeti yürüten şüpheli yakalandı
        Muş'ta diplomasız dişçilik faaliyeti yürüten şüpheli yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta evini kliniğe dönüştüren sahte dişçi yakalandı
        Muş'ta evini kliniğe dönüştüren sahte dişçi yakalandı
        Muş'ta 176 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler hastalar için seferber oldu
        Muş'ta 176 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler hastalar için seferber oldu