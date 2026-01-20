Muş'ta işçiler bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizliği yapıyor

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı işçiler, bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki binaların çatısında kar temizliği yapıyor.





Son günlerde etkili olan yağışlarla beyaza bürünen kentte, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karlar temizleniyor.



Binaların çatılarına çıkarak biriken karları temizleyen işçiler, olası kazalara karşı bir ucunu kolonlara bir ucunu da bellerine bağladıkları iplerle önlem alıyor.



Daha sonra çatılardaki kar yığınını temizleyen işçiler, aldıkları ücretle ailelerinin geçimini sağlıyor.



İşçilerden İbrahim Demirel, yıllardır çatılarda kar temizliği yaptığını söyledi.



Olası kazalara karşı önlem alarak çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:



"Çatılarda biriken karların kazalara neden olmaması için temizlik çalışması yürütüyoruz. Çatılardaki kar, vatandaşların ve araçların üstüne düşüyor. Çatılardan düşmemek için bir ucunu kolonlara bağladığımız iplerle önlem alıyoruz. Bu işe başladığımız zaman korkuyorduk ama şimdi alıştık."



Bina sahibi Muhsin Gürtürk de "Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarımızda kar birikti. Saçaklarda oluşan buz tehlike yaratmaya başladığından kar temizliği yapıyoruz. Vatandaşlar için tehlike oluşturan yerlerde temizlik çalışması yürütüyoruz." dedi.

