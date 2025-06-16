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        Hizmet-İş Sendikasından Bulanık Belediyesinde bazı işçilerin işten çıkarılmasına tepki

        Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bulanık Belediyesi'nde bazı çalışanların görevlerine son verilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:36
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        Hizmet-İş Sendikasından Bulanık Belediyesinde bazı işçilerin işten çıkarılmasına tepki
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        Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bulanık Belediyesi'nde bazı çalışanların görevlerine son verilmesine tepki gösterdi.

        Kalır, sendika binasında yaptığı açıklamada, yerel seçimin ardından göreve başlayan belediye yönetiminin, çalışanların toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarını yok saydığını belirtti.

        Çalışanların sendikal özgürlüklerinin de göz ardı edildiğini ileri süren Kalır, şunları kaydetti:

        "Önce 19 üyemiz sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla işten çıkarıldı. Ardından Kurban Bayramı gibi mübarek dönemde 3 üyemizin daha işine son verildi. Toplamda 22 üyemiz haksız ve keyfi biçimde işten atıldı. Üyelerimiz üzerinde sendika değiştirmeleri konusunda baskı sarmalı oluşturulmuştur. Bu, işçilerin iradesine açık bir müdahaledir. Sendika olarak tüm baskılara karşı hukuki mücadeleyi başlattık. İşten çıkarılan üyelerimizin iadesi ve gasp edilen haklarımızın geri alınması için yargı yoluna gittik. Belgelerimiz hazır, davalarımız açılıyor. Sürecin takipçisi olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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