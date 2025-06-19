Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 29 kadın mezuniyet sevinci yaşadı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan okuma yazma kursuna katılan 29 kadın, mezuniyet sevinci yaşadı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 29 kadın, okuma yazma öğrendi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, ADEM konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kadınların mezuniyet sevincine ortak oldu.

Koşansu, kadınların azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatın her anında öğrenmek mümkün. Sizler bugün bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Münevver Mavin ise okuma yazma öğrendikten sonra şiir yazmaya başladığını belirtti.

Okuma yazma kursunun açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Mavin, "Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya teşekkür ediyorum. Şu anda okuma yazmayı çok iyi biliyorum. Şiir yazabiliyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı oluyorum." dedi.