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        Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi

        İBRAHİM YALDIZ - Geniş arazileri ve zengin bitki örtüsüyle Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Muş Ovası'na bu yıl farklı illerden 507 arıcı geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:11
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        Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi
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        İBRAHİM YALDIZ - Geniş arazileri ve zengin bitki örtüsüyle Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Muş Ovası'na bu yıl farklı illerden 507 arıcı geldi.

        Kışı sıcak bölgelerde geçiren ve havanın ısınmasıyla Muş'a gelen arıcılar, yaz dönemini daha verimli geçirmek için Muş Ovası'na yöneldi.

        Zengin bitki örtüsü ve temiz su kaynaklarına sahip Muş Ovası'na şu ana kadar farklı illerden 507 arıcı gelerek konaklamaya başladı.

        Araçlara yükledikleri kovanları endemik bitkilerin yoğun olduğu bölgelere yerleştiren bal üreticileri, arıların ve kovanların bakımını yapıyor.

        Arıcılar, bir süre ovada kaldıktan sonra bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara çıkarak en kaliteli balı elde edebilmek için mesai yapıyor.

        - "Gezgin arıcılığın ilk uğrak yerlerinden biri konumundayız"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, Muş'un tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentte arıcılığın en önemli faaliyetlerden biri olduğunu belirten Gönç, şöyle konuştu:

        "Arıcılık, biyoçeşitlilik açısından oldukça önemli bir tarımsal faaliyet. İlimiz arıcılığa oldukça uygun bir yapıya sahip. Muş, dağları, yaylaları ve bitki florasıyla arıcılığa oldukça uygun bir yapıda olup üreticilere bu anlamda önemli imkanlar sunuyor. İlimiz, gezgin arıcılık açısından da oldukça önemli. Gezgin arıcılığın ilk uğrak yerlerinden biri konumundayız. Özellikle Ordu, Muğla illeri başta olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'dan ilimize gezgin arıcılar gelmekte. 2025 yılı verilerine baktığımızda 507 arıcının yaklaşık 155 bin kovanla ilimizde konakladığını ve bu sürecin devam ettiğini söyleyebilirim."

        Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılığa çok önemli desteklerinin olduğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti:

        "Arıcımızın genç ve kadın olması, yine gezgin arıcı statüsünde olması durumunda kovan başına 190 liraya kadar desteklerimiz söz konusu. İl Müdürlüğü olarak arıcılığın gelişimi noktasında çok önemli çalışmalarımız var. Arıcılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Gezgin arıcılar, genel olarak mayıs ve haziranda ilimize gelip konaklıyor."

        Muş'un arıcılığın gelişmesine katkı sunan önemli illerden biri olduğunu belirten Gönç, "Arıcılık Kayıt Sistemi verilerimize baktığımızda ilimizde yaklaşık 450 arıcı ve 60 bin civarında kovan bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 550 ton bal üretimi gerçekleşti." dedi.

        - "Florası iyi olduğu için burayı tercih ediyoruz"

        Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen Zeki Ocak ise 1976 yılından bu yana yörede arıcılık yaptıklarını belirtti.

        Organik bal için Muş Ovası'nın yolunu tuttuklarını anlatan Ocak, "Burada 3-4 ay kalıyoruz. Ondan sonra memlekete dönüyoruz. Buraya alışmışız. İlk buraya geldik. Alıştığımız için burası bize kendi köyümüz gibi geliyor. Yabancılık çekmiyoruz. Florası yüksek olduğu için burayı tercih ediyoruz. İnsanları iyi, halkı güzel ve yabancılık çekmiyoruz. Babam arıcılığa 1970'te başladı. Kardeşimle beraber geliyoruz. 250 arılı kovanımız var. Yaklaşık 2,5 ton bal bekliyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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