Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi

İBRAHİM YALDIZ - Geniş arazileri ve zengin bitki örtüsüyle Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Muş Ovası'na bu yıl farklı illerden 507 arıcı geldi.

Kışı sıcak bölgelerde geçiren ve havanın ısınmasıyla Muş'a gelen arıcılar, yaz dönemini daha verimli geçirmek için Muş Ovası'na yöneldi.

Zengin bitki örtüsü ve temiz su kaynaklarına sahip Muş Ovası'na şu ana kadar farklı illerden 507 arıcı gelerek konaklamaya başladı.

Araçlara yükledikleri kovanları endemik bitkilerin yoğun olduğu bölgelere yerleştiren bal üreticileri, arıların ve kovanların bakımını yapıyor.

Arıcılar, bir süre ovada kaldıktan sonra bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara çıkarak en kaliteli balı elde edebilmek için mesai yapıyor.

- "Gezgin arıcılığın ilk uğrak yerlerinden biri konumundayız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, Muş'un tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte arıcılığın en önemli faaliyetlerden biri olduğunu belirten Gönç, şöyle konuştu:

"Arıcılık, biyoçeşitlilik açısından oldukça önemli bir tarımsal faaliyet. İlimiz arıcılığa oldukça uygun bir yapıya sahip. Muş, dağları, yaylaları ve bitki florasıyla arıcılığa oldukça uygun bir yapıda olup üreticilere bu anlamda önemli imkanlar sunuyor. İlimiz, gezgin arıcılık açısından da oldukça önemli. Gezgin arıcılığın ilk uğrak yerlerinden biri konumundayız. Özellikle Ordu, Muğla illeri başta olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'dan ilimize gezgin arıcılar gelmekte. 2025 yılı verilerine baktığımızda 507 arıcının yaklaşık 155 bin kovanla ilimizde konakladığını ve bu sürecin devam ettiğini söyleyebilirim."

Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılığa çok önemli desteklerinin olduğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti:

"Arıcımızın genç ve kadın olması, yine gezgin arıcı statüsünde olması durumunda kovan başına 190 liraya kadar desteklerimiz söz konusu. İl Müdürlüğü olarak arıcılığın gelişimi noktasında çok önemli çalışmalarımız var. Arıcılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Gezgin arıcılar, genel olarak mayıs ve haziranda ilimize gelip konaklıyor."