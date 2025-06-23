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        Muş Valisi Çakır, doğaseverlerle yürüyüş yaparak hareketli yaşamı özendiriyor

        Muş Valisi Avni Çakır ve doğa tutkunları, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunmak ve hareketli yaşamı özendirmek amacıyla doğa yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:44
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        Muş Valisi Çakır, doğaseverlerle yürüyüş yaparak hareketli yaşamı özendiriyor
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        Muş Valisi Avni Çakır ve doğa tutkunları, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunmak ve hareketli yaşamı özendirmek amacıyla doğa yürüyüşü yaptı.

        Muş Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muş Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri bölgesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

        Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 50 doğasever ve il protokolü, ormanlık alanda Murat Nehri'nin geçtiği bölgede 5,5 kilometre yürüyüş yaptı.

        Yürüyüş sırasında Tatvan-Elazığ seferi yapan bölgesel trenin Murat Nehri kıyısından geçişini izleyen doğaseverler, metrelerce yüksekten akan Köşk Şelalesi'nde fotoğraf çekti.

        Vali Avni Çakır, bu haftaki yürüyüş rotasında merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri bölgesinin olduğunu söyledi.

        Murat Nehri boyunca güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Her hafta fırsat buldukça kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde mesai arkadaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüyüş yapıyoruz. Herkesi yürüyüşe bekliyoruz. Muş'un her noktası ayrı bir doğal güzellik sergiliyor. Bu anlamda doğa yürüyüşünü seven, sakinliği, sessizliği, huzuru arayan tüm vatandaşlarımızı buralara davet ediyoruz. Özellikle ilkbahar mevsiminde buradaki su seviyesinin yükselmesiyle manzara çok daha görkemli ama şu an bulunduğumuz mevsimde de hala bütün güzelliğiyle misafirlerini karşılıyor. Doğaseverler, yaz mevsimi boyunca buraları ziyaret edebilirler. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hareket etmeye, Muş'un güzelliklerini tanımaya davet ediyoruz."

        Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan da kentin saklı güzelliklerini tanıtmak için her hafta farklı rotalarda yürüyüşler düzenlediklerini belirtti.

        Bu hafta kentin saklı güzelliklerinden biri olan Köşk köyünde olduklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

        "İnanılmaz bir manzara ve şelale var. Bu haftaki etkinliğimizi Muş Valiliği ve AFAD Müdürlüğü işbirliğiyle yaptık. Sürekli bizi destekleyen Valimiz Avni Çakır'a teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimizin iki temel amacı var. Birincisi ilimizi tanıtmak, ikincisi de gençleri çevrenin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak, hareketli yaşamı teşvik etmek. Etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm doğaseverleri yürüyüşlere davet ediyorum."

        Doğaseverlerden Derya Kapan ise "Muş Genç Adımlar Derneği olarak güzel bir etkinliğe katıldık. Şehirden uzak olmak bize iyi geldi. Doğayla iç içe güzel bir parkurdu. Herkesin buralara gelmesini bekliyoruz." dedi.

        Yürüyüşe, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ve doğaseverler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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