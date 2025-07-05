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        Muş'ta öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi

        Muş'ta deneyap teknoloji atölyesinde öğrencilerin hazırladığı projeler "Tasarım ve Üretim Şenliği"nde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:56
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        Muş'ta öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi
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        Muş'ta deneyap teknoloji atölyesinde öğrencilerin hazırladığı projeler "Tasarım ve Üretim Şenliği"nde sergilendi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler tanıtıldı.

        Projeleri inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, öğrencilerin çalışmalarıyla geleceğe yön vereceğini söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Deney projeleri ülkemizin geleceği için teknoloji açısından önem taşımakta. 160 civarında öğrencimiz var. Hem lise kategorisi hem ilkokul aşamasındaki öğrencilerimiz burada eğitimlerine 2 yıl daha devam edecekler. Çocuklarımızın uzun soluklu bir eğitimin ardından ortaya koyduğu bu çalışmaları görmek bizi çok umutlandırıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla projeyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer almayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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