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        Muş'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

        Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:35
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        Muş'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı
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        Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de açılan kurslarda katılan 230 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Sergiyi gezen katılımcılar yapılan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

        Usta Eğitici Dicle Kürem, gazetecilere, 16 meslek kursunda kadınlara yönelik çeşitli branşlarda eğitimler verildiğini söyledi.

        18-60 yaş arası kadınların bu kurslarda 9 ay boyunca eğitim gördüğünü belirten Kürem, şunları kaydetti:

        "Okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, giyim, el nakışları, mefruşat, bilgisayar, halı dokuma, kuaförlük ve aşçılık alanlarında eğitim veriliyor. Ayrıca kursa gelen kadınlara kolaylık sağlamak için kreşler de açıldı. 9 ay açık kalan kurslarımızda 230 öğrencimiz bulunuyor. Kursiyerlerimizin bütün ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor."

        Usta Öğretici Ayşe Yenilmez ise "Kursiyerler, tekstil ürünlerinden süs eşyalarına, el işlerinden hediyelik eşyalara kadar çok çeşitli ürünler yaparak hem meslek öğreniyor hem de ürünlerini satarak gelir elde ediyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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