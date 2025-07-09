Muş'ta Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

Muş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de açılan kurslarda katılan 230 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezen katılımcılar yapılan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Usta Eğitici Dicle Kürem, gazetecilere, 16 meslek kursunda kadınlara yönelik çeşitli branşlarda eğitimler verildiğini söyledi.

18-60 yaş arası kadınların bu kurslarda 9 ay boyunca eğitim gördüğünü belirten Kürem, şunları kaydetti:

"Okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, giyim, el nakışları, mefruşat, bilgisayar, halı dokuma, kuaförlük ve aşçılık alanlarında eğitim veriliyor. Ayrıca kursa gelen kadınlara kolaylık sağlamak için kreşler de açıldı. 9 ay açık kalan kurslarımızda 230 öğrencimiz bulunuyor. Kursiyerlerimizin bütün ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor."