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        Muş'ta traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:33
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        Muş'ta traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Hoşgeldi köyü yolunda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iki römork takılı traktör kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Kazada, traktördeki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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