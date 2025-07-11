Bulanık'ta aşure etkinliği

Muharrem ayında paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği belirten Koşansu, "Geleneksel hale getirdiğimiz muharrem ayında aşure dağıtımını bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin sembolüdür. Rabbim birlikteliğimizi daim etsin." dedi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.