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        Bulanık'ta aşure etkinliği

        Muş'un Bulanık ilçesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:54
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        Bulanık'ta aşure etkinliği
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        Muş'un Bulanık ilçesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Merkez Camisi önünde düzenlenen aşure etkinliğinde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

        Muharrem ayında paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği belirten Koşansu, "Geleneksel hale getirdiğimiz muharrem ayında aşure dağıtımını bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin sembolüdür. Rabbim birlikteliğimizi daim etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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