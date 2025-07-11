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        Muş'ta LGS'den tam puan alan öğrenciler hedeflerini anlattı

        Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muhammet Demir ve Muhammet Kayra Baki, elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:04
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        Muş'ta LGS'den tam puan alan öğrenciler hedeflerini anlattı
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        Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muhammet Demir ve Muhammet Kayra Baki, elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor.

        Muş'taki özel bir okulda eğitim gören Muhammet Demir ve Muhammet Kayra Baki, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak, 500 puan almayı başardı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerle eğitim gördükleri okulda bir araya gelerek tebrik etti.

        Kıvanç, LGS sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığınca bugün açıklandığını hatırlattı.

        Muş'tan iki öğrencinin tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığını belirten Kıvanç, "Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduk. Bu yıl, iki öğrencimiz tam puan almayı başardı. Önceki yıllarda genellikle bir öğrencimiz tam puan alıyordu. Bu durum bizi mutlu etti. Emeği geçen anne ve babasına, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - "Hedefim makine mühendisi olmak"

        Öğrenci Muhammet Demir de öğretmenlerinin kendisini sürekli kitap okumaya teşvik ettiğini söyledi.

        Bu sayede kitap okuma alışkanlığı kazandığını ifade eden Demir, "Sınavın yaklaşmasıyla etütlere yoğunlaştık. Evde sabahları kalkıp erkenden etütlerime başlıyordum. Paragraf soruları çözüyordum. Düzenli çalışmak çok önemli. Hedefim makine mühendisi olmak. Türkiye'ye çok güzel icatlar kazandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Baba Seyfettin Demir ise elde ettiği başarıdan dolayı oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Evladımı tebrik ediyorum. Zorlu ve uzun soluklu bir süreç yaşadık. Bu süreçte çok çalışarak mutlu sona ulaştı. Sabırlı ve planlı çalışmanın karşılığını aldı. Çok sevinçliyim." dedi.

        Muhammet Kayra Baki de "Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Annem ve babama, hocalarıma minnettarım. İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyorum. Meslek olarak da uçak mühendisliğini hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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