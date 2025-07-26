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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bulanık'ta ziyarete açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:38
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bulanık'ta ziyarete açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Bulanık'a geldi.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğretmen ve öğrencilerle müzeyi ziyaret etti.

        Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.

        Kaymakam Koşansu, müzenin özellikle genç nesillerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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