Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bulanık'ta ziyarete açıldı
Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.
Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Bulanık'a geldi.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğretmen ve öğrencilerle müzeyi ziyaret etti.
Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.
Kaymakam Koşansu, müzenin özellikle genç nesillerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sunduğunu söyledi.
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