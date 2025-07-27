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        Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 10. yılında Malazgirt'te anıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:12
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        Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 10. yılında Malazgirt'te anıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

        Kaymakamlıkça saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

        - "Ülkemiz daha aydınlık ve huzurlu günlere ulaşacaktır"

        Saldırının yaşandığı yere çocuklarla karanfil bırakan Kaymakam Göksu Bayram, şehit Binbaşı Kulaksız'ın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Kulaksız'ın sayısız kahramanlardan biri olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

        "Şehidimiz halkın arasında tek başına yürüyen, vatan toprağına gönülden bağlı bir kahramandı. Sadece bir asker değildi. Halkla iç içeydi. Hizmetini gönülden yapıyordu. Vatan için canını feda eden kahramanlarımızın fedakarlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve devletimizin güçlü iradesi sayesinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine girdik. Çocuklarımızın elinde onurla dalgalanan Türk bayrağı bu mücadelenin en güzel sembolüdür. Ülkemiz daha aydınlık ve huzurlu günlere ulaşacaktır."

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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