Muş'ta jandarmadan minik öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik ve güvenlik eğitimi etkinliği düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Tüten köyündeki ilkokulu ziyaret etti.
Etkinlikte, 17 öğrenciye hediyeler verildi, "112 Tim Jandarma" adlı çizgi film izletildi.
Öte yandan öğrencilere kişisel güvenlik ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Dedektör köpeklerin gösterisi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
