        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "En İyi Peynir Yarışması" düzenlendi

        Muş'un Varto ilçesinde kadın çiftçiler arasında "En İyi Peynir Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:40
        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Energo-Pro firması işbirliğiyle düzenlenen "En İyi Peynir Yarışması"na 9 köyden 26 kadın çiftçi katıldı.

        Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda yapılan yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Jüri üyeleri, kadınlar tarafından üretilen yöresel peynirleri tek tek tadarak lezzet, aroma, kıvam ve sunum gibi kriterlere göre değerlendirme yaptı.

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Haluk Aydınoğlu, yaptığı açıklamada, kentin hayvancılık potansiyeli bakımından Türkiye'de önemli illerden biri olduğunu söyledi.

        Kentte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen ürünlerin çok değerli olduğunu ifade eden Aydınoğlu, şöyle konuştu:

        "Varto ilçesinde 26 peynir üreticisinin katıldığı yarışma düzenledik. Etkileyici bir yarışma oldu. Yarışmaya katılan kadınlar, evlerinde büyük emek sarf ederek çok güzel peynirler üretmişlerdi. 3 kişilik bir jüri üyesi ile çeşitli kategorilerde peynire puan verdik."

        Energo-Pro firmasında görevli inşaat mühendisi Abdülkadir Sarı ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin destekleriyle peynir yarışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birinciye 175, ikinciye 150 ve üçüncüye ise 125 bin lira ödül karşılığında ahır iyileştirme paketi hediye ediyoruz. Umarım bu da bizim ilimizin hayvancılık potansiyeline önemli katkıda bulunacaktır." dedi.

        Yarışmada birinci olan Saniye Doğaner 175 bin, ikinci Dilber Erbey 150 bin ve üçüncü Muşrika Aydemir ise 125 bin lira tutarında ahır yenileme desteği kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

