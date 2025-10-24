Muş'ta 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Muş'ta polis ekiplerince 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında yürütülen "Okula Geliş ve Gidişlerde Çocukların Görünürlüğü Projesi" sürüyor.

Bu kapsamda, Melikşah İlkokulu bahçesinde kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Mini Trafik Eğitim Parkuru'nda 605 öğrenciye, trafikte saygı ve nezaket, trafikte insanların rolleri, trafik güvenliğinin önemi, temel trafik kuralları, okula geliş ve gidişlerde görünürlük gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı eğitimlerle desteklenen programda öğrencilerin trafik kurallarını eğlenceli etkinliklerle pekiştirmesi sağlandı.