Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

        Muş'ta jandarma ekipleri, köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta jandarma ekipleri, köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Bakırcılar Köyü İlkokulu'ndaki öğrenciler için kampanya başlattı.

        Alınan kışlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyüne getirildi.

        Buradaki okulda öğrencilerle bir araya gelen askerler, çocuklarla vakit geçirip sohbet etti, "Tim 112 Jandarma" çizgi filmini izletti.

        Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve çeşitli hediyeler verdi, okulun yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

        Jandarmanın görev yaparken kullandığı araçlar ve arama kurtarma köpeği de öğrencilerin ilgi odağı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu restoranı ailesiyle işleti...
        Muş'ta kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu restoranı ailesiyle işleti...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:
        Muş'ta 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Muş'ta 605 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Muş'ta kadın kursiyerler, çocuklar için hırka üretecek
        Muş'ta kadın kursiyerler, çocuklar için hırka üretecek
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta "En İyi Peynir Yarışması" düzenlendi
        Muş'ta "En İyi Peynir Yarışması" düzenlendi