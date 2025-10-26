Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.
Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.
Göletli Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte spor gösterileri, bisiklet turu, yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.
Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardeş, gazetecilere, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.
Festivali her yıl düzenleyeceklerini belirten Kardeş, "Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.