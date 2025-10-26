Habertürk
        Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı

        Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 26.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:55
        Muş'ta "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği düzenlendi.

        Göletli Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte spor gösterileri, bisiklet turu, yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardeş, gazetecilere, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

        Festivali her yıl düzenleyeceklerini belirten Kardeş, "Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

