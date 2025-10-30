Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor

İlkbaharda hayvanlarını otlaklarda beslemek için Muş ve Erzurum'un yaylalarına gelen göçerlerin havaların soğumasıyla dönüş yolculuğu devam ediyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminde binlerce hayvanını verimli meralarda ve temiz su kaynaklarının bulunduğu alanlarda otlatan aileler, bu sayede hayvanlarından daha yüksek verim elde ediyor.

Bölgede havaların soğumasıyla gruplar halinde yaylalardan Güneydoğu Anadolu'nun sıcak bölgelerine doğru dönüşe geçen göçerler, Muş'un Akpınar köyü kırsalında mola verdi.

Erzurum'un Karayazı yaylasından gelen besici Halis Esmer, AA muhabirine, mayısta geldikleri yaylada 5 ay konakladıktan sonra kışı geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına döneceklerini söyledi.

Uzun süren yolculuk sonunda Muş'a ulaştıklarını anlatan Esmer, "Burada bir süre mola verdikten sonra Şenyayla bölgesinden Diyarbakır'ın Kulp ilçesine doğru yola çıkacağız. Oradan da Mardin'in Nusaybin ilçesine gideceğiz. Koyunlarımız gebe olduğu için kamyonlarla göndermedik. Kısa süre sonra doğum yapacaklar. Yaklaşık 40 gündür yoldayız. Daha bir ay kadar yolumuz var." dedi.