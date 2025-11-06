Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı
Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" ile "2025-2026 Yılı Kış Tedbirleri" toplantıları gerçekleştirildi.
İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, İRAP'ın güncel durumunu değerlendirmek ve afetlere karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
İlde afet risk azaltma planının son durumunu hep beraber gözden geçireceklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:
"Muş'un afetlere karşı dirençli bir kent haline gelmesi için kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutuyoruz. Afetlere karşı daha duyarlı olmamız gereken illerin başında geliyoruz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde ilimizi afetlere daha dirençli hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."
Kentin yapı stoğunun güçlendirilmesinde önemli mesafe alındığını ifade eden Çakır, "İlimizde 700'e yakın ilköğretim okulumuz var. Depreme dayanıksız olanların yıkılıp yeniden yapılması, güçlendirme gerekenlerin ise güçlendirilmesi noktasında yoğun bir sürecin sonuna geldik. Merkezde birkaç okulda daha çalışmalarımız devam ediyor. Bütçelerimizi tamamladıktan sonra bu okulların da yenilenmesi sağlanacak." dedi.
AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör ise İRAP'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu aktardı.
Afetlere karşı dirençli toplum hedefinin merkezinde İRAP'ın yer aldığını vurgulayan Güngör, "Muş, 1. derece deprem, 2. derece taşkın ve 3. derece kütle hareketi riski taşıyor. Muş, geçmişte birçok afeti yaşamış bir il. Doğru planlamayla afetler nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek, hatta önlemek mümkündür. Bunun için hassasiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.
Toplantının son bölümünde 2025-2026 yılı kış tedbirleri ele alındı.
Muş'un iklim şartları gereği uzun ve sert kışlar yaşadığını hatırlatan Vali Çakır, tüm kurumların hazırlıklarını tamamlamasını istedi.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.
