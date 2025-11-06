Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" ile "2025-2026 Yılı Kış Tedbirleri" toplantıları gerçekleştirildi.

İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, İRAP'ın güncel durumunu değerlendirmek ve afetlere karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İlde afet risk azaltma planının son durumunu hep beraber gözden geçireceklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Muş'un afetlere karşı dirençli bir kent haline gelmesi için kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutuyoruz. Afetlere karşı daha duyarlı olmamız gereken illerin başında geliyoruz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde ilimizi afetlere daha dirençli hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Kentin yapı stoğunun güçlendirilmesinde önemli mesafe alındığını ifade eden Çakır, "İlimizde 700'e yakın ilköğretim okulumuz var. Depreme dayanıksız olanların yıkılıp yeniden yapılması, güçlendirme gerekenlerin ise güçlendirilmesi noktasında yoğun bir sürecin sonuna geldik. Merkezde birkaç okulda daha çalışmalarımız devam ediyor. Bütçelerimizi tamamladıktan sonra bu okulların da yenilenmesi sağlanacak." dedi.