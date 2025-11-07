Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        125. Yıl İlkokul'unda görevli sınıf öğretmeni Sadiye Nur Çelik'in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı programda öğrenciler şiir okudu, gösteri yaptı.

        Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji l...
        Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji l...
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı
        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" tamamlandı
        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı
        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapı...
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapı...
        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi
        Malazgirt'te pancar üreticileri bir araya geldi
        Muş'ta hız yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki motosiklet sü...
        Muş'ta hız yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki motosiklet sü...