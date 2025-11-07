Muş'ta şehit mezarlıklarında temizlik ve bayrak yenileme çalışması yapıldı
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlıklarında temizlik, bakım ve bayrak yenileme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, mezarlıkların genel temizliği yapıldı, yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi.
Aziz şehitlerin hatırasına duyulan saygı ve minnetin bir göstergesi olarak yapılan çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
