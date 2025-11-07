Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta şehit mezarlıklarında temizlik ve bayrak yenileme çalışması yapıldı

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlıklarında temizlik, bakım ve bayrak yenileme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta şehit mezarlıklarında temizlik ve bayrak yenileme çalışması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlıklarında temizlik, bakım ve bayrak yenileme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, mezarlıkların genel temizliği yapıldı, yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi.

        Aziz şehitlerin hatırasına duyulan saygı ve minnetin bir göstergesi olarak yapılan çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı desteği
        Jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı desteği
        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta "Öğretmenevi Temel Atma Töreni"ne katıldı
        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta "Öğretmenevi Temel Atma Töreni"ne katıldı
        Muş'ta lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu başladı
        Muş'ta lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu başladı
        Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Yolgözler köyünü ziyaret etti
        Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Yolgözler köyünü ziyaret etti