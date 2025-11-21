Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "Dünya Çocuk Günü" etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:19
        Bulanık'ta "Dünya Çocuk Günü" etkinliği düzenlendi
        Muş'un Bulanık ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bulanık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Kılıç Candemir ve çocuk gelişimi öğrencileri, Özel Bulanık Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklarla oyunlar aynayan, müzik ve drama etkinlikleri gerçekleştiren Candemir ve öğrenciler, onlara hediyeler dağıtarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

        Özel Bulanık Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Onur Şafek, kurumlarını ziyaret eden Candemir ve öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

        Özel gereksinimli çocukların hatırlanmasının, onlarla vakit geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Şafek, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu vurguladı.

        Candemir ise "Aslında Dünya Çocuk Günü'nü kutlamak için buradaydık ama en önemlisi özel gereksinimli bireylerin kendi haklarını ve varlıklarını fark etmelerine yardımcı olmak. Kurum müdürümüze ve öğretmenlerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hepsi birer çiçek ve onların mutluluğu bizler için çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

