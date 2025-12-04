Habertürk
        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        04.12.2025 - 10:35
        Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde ikamet eden G.A'nın evine geleceği ve daha sonra il dışına çıkacağı bilgisini edinen ekipler, hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

        Araçla eve geldiği sırada JASAT ekiplerini gören G.A, "dur" ihtarına uymayarak dere yatağına doğru kaçmaya çalıştı.

        Yaklaşık 500 metrelik kovalamaca sonucu yakalanan G.A. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

