Muş Valisi Avni Çakır, engelli bireylerle buluştu
Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerle bir araya geldi.
Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerle bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesisinde kentteki engelli bireylerle yemekte buluşan Çakır, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.
Çakır, yaptığı konuşmada, gerçek bir toplumun, her bireyin değer gördüğü, her ferdin kendini özgürce ifade edebildiği ve yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabildiği ölçüde güçlü ve umut dolu olabildiğini belirtti.
Engelli insanların da her fert gibi eşit değer gördüğünü, devletin, her adımlarında onların yanında olarak eşit fırsatlar sunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı görev bildiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:
"Hayatın zorluklarına rağmen sergiledikleri azim, inanç ve kararlılık hepimize insan olmanın en güzel yanını hatırlatıyor, bize dayanışmanın, sevginin ve birlikte olmanın ne denli değerli olduğunu gösteriyor. Onların ortaya koyduğu çaba ve mücadele, yalnızca kendi hayatlarını değil hepimizin yaşamını daha anlamlı hale getiriyor ve bizlere umut veriyor. Bu yolda her fırsatta yanınızda olmaya özen gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve topluma tam anlamıyla katılımlarını sağlamak için ilimizde çok sayıda proje hayata geçirildi. Bu projelerin her biri, sizlerin yanında olduğumuzu hissettirmek ve birlikte daha güçlü, daha umutlu bir gelecek inşa etmek için tasarlanmıştır."
Kentin gururu olan tekerlekli sandalye basketbol takımının sahada gösterdiği gayretin kendilerine büyük bir örnek teşkil ettiğini belirten Çakır, "Her maçta ortaya koydukları azim ve dayanışma, sadece sporda değil hayatın her alanında engellerin aşılabileceğini gösteriyor. Onların bu duruşu bizler için ilham kaynağı ve toplumsal sorumluluklarımızı hatırlatan bir ışık oluyor. Devlet olarak, toplumun tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. Sizlerin azmi, gayreti ve cesareti hepimiz için örnek teşkil ediyor ve bu şehirde daha umutlu yarınlar için bize güç veriyor." dedi.
Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Atıl Bayram ve Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.