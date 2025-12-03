Muş Valisi Avni Çakır, engelli bireylerle buluştu

Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesisinde kentteki engelli bireylerle yemekte buluşan Çakır, onlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Çakır, yaptığı konuşmada, gerçek bir toplumun, her bireyin değer gördüğü, her ferdin kendini özgürce ifade edebildiği ve yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabildiği ölçüde güçlü ve umut dolu olabildiğini belirtti.

Engelli insanların da her fert gibi eşit değer gördüğünü, devletin, her adımlarında onların yanında olarak eşit fırsatlar sunmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı görev bildiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Hayatın zorluklarına rağmen sergiledikleri azim, inanç ve kararlılık hepimize insan olmanın en güzel yanını hatırlatıyor, bize dayanışmanın, sevginin ve birlikte olmanın ne denli değerli olduğunu gösteriyor. Onların ortaya koyduğu çaba ve mücadele, yalnızca kendi hayatlarını değil hepimizin yaşamını daha anlamlı hale getiriyor ve bizlere umut veriyor. Bu yolda her fırsatta yanınızda olmaya özen gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve topluma tam anlamıyla katılımlarını sağlamak için ilimizde çok sayıda proje hayata geçirildi. Bu projelerin her biri, sizlerin yanında olduğumuzu hissettirmek ve birlikte daha güçlü, daha umutlu bir gelecek inşa etmek için tasarlanmıştır."