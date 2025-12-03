Muş'ta yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

Muş'ta yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Karabey köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan İdris Taşçı, arazide yaralı haldeki atmacayı görünce durumu ilgili birimlere iletti.

Yaralı atmacayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana götüren Taşçı, daha sonra bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce koruma altına alınan atmacanın tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği bildirildi.

Taşçı, hayvanlarını otlatırken yaralı atmacayı gördüğünü söyledi.

Ekiplere ihbarda bulunduğunu belirten Taşçı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelinceye kadar telefonda ne yapmam gerektiğini anlattılar. Kimsenin yaşamadığı bir yere bırakarak ekipleri bekledim. Görevliler atmacayı aldı." dedi.