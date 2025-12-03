Bulanık'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle özel gereksinimli öğrenciler bir kafede ağırlandı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine dikkati çekti.

Engelliliğin bir eksiklik ya da kusur olmadığını belirten Aral, "Asıl engel, zihinlerdeki ayrımcılık ve kalplerdeki duyarsızlıktır. Engelli kardeşlerimizin yaşadığı her güçlük, sadece onların değil hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Engelli bireylerin spor, sanat, bilim, eğitim ve iş hayatındaki başarılarına da değinen Aral, şunları kaydetti:

"Onlar bize irade ve kararlılığın, hiçbir fiziksel engelin yoluna set çekemeyeceğini gösteriyor. Toplum olarak onların yeteneklerini ortaya çıkaracak, eğitim ve istihdam alanında fırsatlar sunacak ortamları oluşturmalıyız. Engelli bireylerimizi hayatın her alanına dahil etmek, sadece merhametle değil eşit haklar temelli bir anlayışla mümkündür. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin görevidir."