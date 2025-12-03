Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "Filistin'in Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Filistin'in Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Filistin'in Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Filistin'in Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu, Bulanık Eğitim-Bir-Sen Şubesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen panel, Bulanık Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Panelde, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nevzat Eminoğlu ve Eğitim-Bir-Sen Bulanık Şube Başkanı Aydın Yusufoğlu, Gazze konulu sunum yaptı.

        Panele, Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü
        Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü
        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Ziraat Türkiye Kupası: Muş SK: 1- Konyaspor: 4
        Ziraat Türkiye Kupası: Muş SK: 1- Konyaspor: 4
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu