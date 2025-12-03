Bulanık'ta "Filistin'in Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi

Panele, Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nevzat Eminoğlu ve Eğitim-Bir-Sen Bulanık Şube Başkanı Aydın Yusufoğlu, Gazze konulu sunum yaptı.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu, Bulanık Eğitim-Bir-Sen Şubesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen panel, Bulanık Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.