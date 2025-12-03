Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, umutla bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Koçhan, "Oğlum, Ersin, amacınız, derdiniz ne? Bu fırsat daha elinize geçmez yavrum. Neyin peşindesiniz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil, bu İsrail'in, Amerika'nın davasıdır. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Sen gelinceye kadar eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce terör örgütü PKK tarafından okuldan götürüldüğünü belirtti.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Altun, "Oğlum, her şey güzel gidiyor. Gelin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olun. Bir an evvel bu yasalardan faydalanmanızı istiyorum." dedi.