Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine devam etti.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, umutla bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrısında bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

        Oğlundan teslim olmasını isteyen Koçhan, "Oğlum, Ersin, amacınız, derdiniz ne? Bu fırsat daha elinize geçmez yavrum. Neyin peşindesiniz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil, bu İsrail'in, Amerika'nın davasıdır. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Sen gelinceye kadar eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

        Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce terör örgütü PKK tarafından okuldan götürüldüğünü belirtti.

        Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Altun, "Oğlum, her şey güzel gidiyor. Gelin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olun. Bir an evvel bu yasalardan faydalanmanızı istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü
        Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü
        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Ziraat Türkiye Kupası: Muş SK: 1- Konyaspor: 4
        Ziraat Türkiye Kupası: Muş SK: 1- Konyaspor: 4
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu
        Muş'ta uyuşturucu operasyonu
        Muş'ta kar yağmayınca yem giderleri azaldı
        Muş'ta kar yağmayınca yem giderleri azaldı