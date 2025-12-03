Muş'ta sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.
Muş'un Bulanık ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanlarında kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesindeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ile Bulanık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.Ç, E.Ç. ve S.Ç. adlı şüphelileri kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan yerde dedektör, çapa, kürek ve dedektöre ait plastik kürek, kulaklık ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.