Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sürüyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimi veriliyor.



Müdürlüğe bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de su sporlarıyla ilgilenmenin keyfini yaşıyor.



Tesis Müdürü Burak Karal, AA muhabirine, 2016'dan bu yana binlerce kişiye yüzme eğitimi verildiğini söyledi.



Soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda, temiz ve hijyen kurallarla halka hizmet verdiklerini belirten Karal, şunları kaydetti:



"Tesisimizde 5-14 yaş arası çocuklara haftanın 6 günü sabah, akşam olmak üzere gece 23.00'e kadar hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızda gelip havuzda yüzüyor. 5 kadrolu, 2 halk eğitimden kursiyerimiz var. Onun dışında can kurtaran, güvenlik ve temizlik personelimiz ile beraber havuzumuz bütün gün boyunca ücretsiz şekilde sporculara hizmet vermektedir. Kış aylarındayız. Muş iklimi gereği çok soğuk. O yüzden velilerimiz çocuklarının rahat edebileceği sıcak bir ortam arıyor. Çocuklar sıcak bir ortamda spor yapmak için havuzumuza geliyorlar. Bu yüzden gündüz velilerimiz çocuklarını getiriyor."



Yaklaşık 10 yıldan beri sporculara yüzme kursu verdiğini belirten antrenör Uğur Koçlardan, haftanın 3 günü 5 yaş grubu çocukların eğitimlere katıldığını söyledi.



Öğfrencilerden Yeren Kotan, "4 haftadır yüzme kursuna geliyorum. Burada hocalarımızın sayesinde hem yüzme öğreniyoruz hem de çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.



