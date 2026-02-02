Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muşlu kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde terzilik öğreniyor

        Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar, terzilikte el becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde terzilik öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar, terzilikte el becerilerini geliştiriyor.

        Kursa kayıt yaptıran kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle terziliğin inceliklerini öğreniyor.

        Usta öğretici Haskız Köse, 50 kursiyerin katıldığı terzilik kursunda kadınların el becerilerini geliştirdiğini söyledi.

        Kursun amacının kadınların hem evlerinde hem de günlük hayatlarında işlerini kolaylaştırmak ve üretkenliklerini artırmak olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

        "Eğitimden sonra belgelerini alıp isteyen bu işi yapar, isteyen usta öğretici olabilir, isteyen de kendi özel dikiş atölyesini açabilir. Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde geri dönüşümden yeni ürünler yapmayı öğrenirken, aynı zamanda hem kendi hem de anne ve çocuklarının kıyafetlerini dikme becerisi kazanıyor. Kurs sonunda, dikiş makinesi kullanımından profesyonel tekniklere kadar birçok alanda yetkin hale geliyorlar."

        Kursiyerlerden Hivda Yıldız ise 4 aydır kursa geldiğini ifade ederek, "İlk etapta 61 yaşındaki anneme elbise diktim. Şu an daha işlemleri bitmedi. Bittiğinde de inşallah anneme giydiririm. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Umarım beğenir. Kurs sayesinde hayalim gerçekleşeçek." dedi.

        Miyesser Kök de kursta terzliği öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan Berat Kandili mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Berat Kandili mesajı
        Muş'ta ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Muş'ta ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla b...
        Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla b...
        Karayolları kar küreme aracına çığ düştü, operatör sağ kurtarıldı
        Karayolları kar küreme aracına çığ düştü, operatör sağ kurtarıldı
        Karayolları kar savurma aracına çığ düştü, operatör sağ kurtarıldı
        Karayolları kar savurma aracına çığ düştü, operatör sağ kurtarıldı
        Muş-Kulp kara yolunda iş makinesinin üzerine çığ düştü
        Muş-Kulp kara yolunda iş makinesinin üzerine çığ düştü