Meslek lisesinin kadın öğretmenleri, hem öğrenci yetiştiriyor hem de üretim yapıyor



Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İnşaat Teknolojileri bölümünde görevli kadın öğretmenler, bir yandan öğrenci yetiştiriyor bir yandan da PVC doğrama makinelerinde ürettikleri kapı ve pencerelerle okulun ekonomisine katkıda bulunuyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 4 kadın öğretmen, PVC makinelerde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken bir taraftan da makine başına geçerek kapı ve pencere üretimi yapıyor. Okulda 3 yıldır görev yaptığını belirten Yeşim Kolaman, PVC doğrama ve cephe sistemlerini kapsayan 2 alanda çalıştıklarını söyledi. Okulda PVC kapı ve pencere doğrama işi yaptıklarını anlatan Kolaman, istenilen ölçülerde üretim ve montaj yaptıklarını ifade ederek, "Burada 11. sınıf öğrencilerimizle çalışmaktayız. Bizim kontrolümüzde öğrencilere kapı-pencere doğramalarını, nasıl kesilmesi gerektiğini, nasıl çizilmesi gerektiğini öğretiyoruz" dedi.

'KADININ DA BU İŞİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ'

Ürettikleri ürünleri okul içerisinde kullandıklarını kaydeden Kolaman, "Okulun temel ihtiyaçlarını belirleyip ölçülerini alıyoruz ve öğrencilerle beraber atölyede ürünler üretiyoruz. Fiziksel olarak erkekler kadar güçlü değiliz ama onlar kadar da bu işi yapabildiğimizi ve yaptığımızı da düşünüyoruz. Bizlerin burada çalışması kadının da bu işi yapabileceğini gösterdi. Daha düzenli ve intizamlı işler çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Okulda 4 kadın öğretmen olarak PVC bölümünde görev yaptıklarını ve tespit ettikleri kırık dökük kapı pencereleri burada PVC makineleriyle yeniden ürettiklerini söyleyen Esra Oğlağo, öğrencileri de geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Oğlağo, "Öğrencilerimiz isterlerse PVC alanında kendilerini geliştirebilir ve ileride iş imkânına sahip olabilirler. Bu iş dışarıdan erkek mesleği olarak görünse de burada kadınların da bu işi güzel bir şekilde yapabileceğini kanıtlıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Erhan Subaşı ise inşaat teknolojisi alanında 4 erkek ve 4 kadın öğretmenin görev aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Muş´ta kış şartlarının ağır geçmesi, ormanların olmaması nedeniyle sanayimizde PVC doğrama alanında birçok işletme bulunmakta ve ara eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitimi ve kalifiye eleman yetiştirmek için VEDAŞ tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okulumuza hibe edilen parayla bu makineler alınmıştır. Makinelerin okulumuz öğrencilerine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle kadın arkadaşlarımız öğrencilerimize faydalı olmakta. Okulumuzun PVC kapı olsun, penceresi olsun bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmasında bayan arkadaşlar öğrencilerle beraber bu tamiratları sağlamaktadırlar."DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN

2020-12-17 09:53:45



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