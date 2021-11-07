Muş´ta amatör lig futbol maçında kavga

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, kavga çıktı. 4 futbolcunun yaralandığı karşılaşma, tatil edildi.

BAL 1'inci Bölge 2'nci grupta Muş Şehir Stadı'nda oynanan Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Maçın 77´nci dakikasında Diyarbakırspor, Salih Kartal´ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında kalecinin ellerinden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor´un beraberlik gölünü kaydetti.

Beraberliğin sağlanmasıyla gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı. Yeni Muş Belediyespor´un oyuncusu Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Aldıkları darbeler sonucu 4 futbolcu yaralandı. Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolculu, Muş ekibinden de 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci tarafından tatil edildi.DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-07 17:25:54



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