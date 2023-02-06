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Muş'ta 1800 rakımdaki köy kara gömüldü

Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyündeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Kapı girişleri 'kardan tünel'lere dönüştü.

Muş'ta 1800 rakımdaki köy kara gömüldü
DHA

Muş'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki köylerde tek katlı evler ile ahır ve odunluklar, bu yıl da kar altında kaldı. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 100 hane ve 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı köyü de beyaz örtü ile kaplandı.

Yüksek rakımda bulunduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı köyde, kar kalınlığı müstakil evlerin çatısına kadar ulaştı.

Kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri, 'kardan tünel'lere dönüştü. İş makinelerinin giremediği bölgeleri küreklerle açan köylüler, diğer yandan da çökme durumu taşıyan evlerin damındaki karları temizlemeye başladı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI

Köylülerden Eyyüp Omur, "Köyümüz deniz seviyesinden 1800 metre yüksekliğe sahip. Geçtiğimiz yıllar gibi kar yağışı etkisini göstererek, tek katlı evleri adeta kara gömdü.

Köy içerisinde iş makinesinin giremediği bölgeleri, bizler kürek yardımıyla açıyoruz. Adeta tüneller gibi açmışız, birbirimize bu şekilde gidip geliyoruz” diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle çökme riski taşıyan evlerinin çatısını temizlediklerini anlatan Fatih Özçelik ise "Köyümüzde kar kalınlığı 2 metreyi aşmış durumda. Evlerimizin çatısını çökme riskine karşılık temizliyoruz. İş makinesinin giremediği noktaları, insan gücüyle açmaya çalışıyoruz" dedi.

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