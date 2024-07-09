Muş'ta çalı çekirgeleri tehdidi: Ekili alanlar risk altında

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarının yüzeylerini kaplayarak Muş Ovası'na doğru ilerliyor. Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediyor.

Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, vatandaşları endişelendiriyor.