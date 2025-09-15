Muş'ta çıkan yangında yatalak kişi hayatını kaybetti
Muş'ta 71 yaşındaki yatalak kişinin yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı. Ekipler, yangında evde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi
Yeşilyurt Mahallesi'nde 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal'ın yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, yangında evde bulunan Bursal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursal'ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, yangının çıktığı odada inceleme yaptı.
Fotoğraf: AA