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        Haberler Gündem Muş'ta kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı - Güncel haberler

        Muş'ta kaybolan lise öğrencisinden acı haber

        Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni Alparslan-1 Barajı'nda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:55
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        Kaybolan lise öğrencisinden acı haber
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        Merkeze bağlı Elçiler köyündeki evinden 2 gün önce çıkan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den haber alamayan ailesi, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama başlattı.

        Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

        Kente yönlendirilen dalgıç polisler, 1 saatlik çalışma sonucu Bingöl'ün cansız bedenini sudan çıkardı.

        Bingöl'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Bingöl'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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