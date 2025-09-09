Muş'ta silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'taki olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.