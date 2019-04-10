Yaptıklarını polise anlatmıştı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde yaşayan Veysel Kahraman ((82) ve Musa K. (87) adlı iki kuzen 1970 yılında Almanya’ya işçi olarak gitmek üzere başvuruda bulundu. Almanya, Veysel Kahraman’ın başvurusunu kabul ederken, Musa K.’nın başvurusu reddetti.

Bunun üzerine Musa K., halasının oğlu Veysel Kahraman’ın pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, Almanya’nın yolunu tuttu. Musa K., Almanya’da işe girdi ve yıllar sonra emekli oldu.



SONUNDA POLİS MEMURU FARKI GÖRDÜ



Musa K., 48 yıllık süre içerisinde Almanya ile Türkiye arasında mekik dokudu. Sahte pasaportla rahat bir şekilde yolculuk yapan Musa K., sonunda yakayı ele verdi. İşçilere bir makineyi öğretmen için Almanya’ya gitmek üzere yeniden pasaport başvurusu yapan Musa K.’dan şüphelenen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, olayı 48 yıl sonra ortaya çıkardı. Veysel Kahraman’ın bilgi sahibi, Musa K.’nın ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.



MUSA DEDE YAPTIKLARINI POLİSE ANLATTI



Resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Musa K., “ Veysel ile Almanya’ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı. Veysel’e izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan okuryazar olmadığından Almanya’ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya’ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya’ya gittim. Almanya’da Veysel Kahraman ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüm. Pasaport şubeye Almanya’ya gitmek üzere başvuruda bulundum. Polisler yeğenim Mustafa Kahraman’ı aradılar. Mustafa emniyete gitmiş. Pasaporttun dedesi Veysel Kahraman’a ait olduğu fakat resmin bana ait olduğunu söylemiş” dedi.



'MUSA İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA YAPMIŞTIK'



Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Veysel Kahraman, “1970 yılında bana vize çıktı. Okur yazar olmadığım ve hasta olduğum için Almanya’ya gidemedim. Ancak dayımın oğlu Musa, benim adıma düzenlenmiş pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırarak, Almanya’ya gitti. Kendisi ile iki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa’yı bu süreçten sonra görmedim. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip olmamı söyledi. Torunum Mustafa ile emniyete geldim. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim. Benim özlerim görmediği için torunum Mustafa pasaportun üstündeki resme baktı. Resmin Musa’ya ait olduğunu söyledi” dedi.



BELGEDE SAHTECİLİKTEN DAVA AÇILDI



Musa K. hakkında başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Resmi belgede sahtecilik suçlamasından dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K., gençlik yıllarında hata yaptığını söyledi. Son duruşmada, ‘Bir ayağım çukur bırakın beni, evladım’ diyen Musa K.’nın ölüm haberi mahkemeye ulaştı. Sahtecilik suçundan yargılanan Musa K., hayatını kaybedince, hakkındaki dava için düşme kararı verildi.