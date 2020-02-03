Müşahede ne demek, nasıl yazılır?

Müşahede ne demek? Müşahede sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı Müşahede mi, müşahade mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

MÜŞAHEDE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "görme, gözlem" olan müşahede, Arapça kökenlidir.

MÜŞAHEDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müşahede şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "müşahade" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "müşahede"dir.